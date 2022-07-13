Fenerbahçe'den bir transfer daha! Willian Arao, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi orta sahasını Willian Arao ile güçlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin daha önce prensip anlaşması sağlandığını duyurduğu Brezilyalı futbolcu, transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a indi. 30 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolleri sonrası, resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Arao'ya yıllık 1.2 milyon euro ücret verecek sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

İLK KEZ BREZİLYA DIŞINA ÇIKIYOR

Daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Arao, kariyerinde ilk kez Brezilya dışına çıkacak. Arao, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO, Botafogo ve Flamengo formaları giydi.



