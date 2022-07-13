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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Willian Arao, İstanbul'a geldi

13.07.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha Willian Arao ile anlaşmaya vardığını resmen açıklamıştı. Jorge Jesus'un çok istediği ve Brezilya'da kazandığı başarılarda hep önemli rol oynadığı Willian Arao, İstanbul'a geldi. Brezilya'da Jorge Jesus'un ayrılmak partneri olarak tanınan Willian Arao, verdiği röportajlarda kariyerini Jorge Jesus'a borçlu olduğunu dile getirmişti. Otoritelerde, Jorge Jesus'un kazandığı şampiyonlukları Arao'nun getirdiğini yazıyordu.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Willian Arao, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi orta sahasını Willian Arao ile güçlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin daha önce prensip anlaşması sağlandığını duyurduğu Brezilyalı futbolcu, transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a indi. 30 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolleri sonrası, resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Arao'ya yıllık 1.2 milyon euro ücret verecek sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

İLK KEZ BREZİLYA DIŞINA ÇIKIYOR

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Daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Arao, kariyerinde ilk kez Brezilya dışına çıkacak. Arao, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO, Botafogo ve Flamengo formaları giydi.


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