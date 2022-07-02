Fenerbahçe'den çok garip gol! Partizan maçının hemen başında ilginç olay...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi. Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldığı maça Fenerbahçe, Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia 11'i ile çıktı. Maçın henüz başında gol bulan sarı-lacivertliler sosyal medyada gündem oldu.

"AMACINIZ NE?"

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında gelen golle öne geçen Fenerbahçe çok ilginç bir gole imza attı. Partizan'ın maç başından beri kalecisiyle pas yapması büyük dikkat çekti. Savunmada ısrarla kalecisiyle pas yapan Partizan'a Fenerbahçe cezayı kesti. Kalecinin topu yine savunmaya atmak istediği sırada Valencia araya girdi ve topu ağlarla buluşturdu. Türk taraftarlar ise bu golden sonra sosyal medyada "Amacınız ne? Gol yemek mi istiyorsunuz? Barcelona gibi pas yapmak bu kadar kolay mı sanıyorsunuz?" yorumlarında bulundu.

(Görüntüler TRT SPOR'dan alınmıştır)



