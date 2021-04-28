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Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

28.04.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Bayındır, Attila Szalai, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas gibi oyuncuları Avrupa'nın dev takımlarının kıskacında olan Fenerbahçe, EURO 2020 oynayacak olan Ozan Tufan hariç diğer isimleri astronomik bir teklif gelmemesi halinde kadroda tutma kararı aldı.

Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan gelecek planlaması da yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde takımdaki önemli isimler Avrupa'nın devlerinin merceği altında. Başta Ozan Tufan olmak üzere Altay, Szalai, Pelkas ve Mert Hakan gibi isimler de Avrupa'ya transfer yapma olasılığı hayli yüksek futbolcular olarak gösteriliyor.

OZAN TUFAN HARİÇ DİĞER İSİMLER KADRODA TUTULACAK

Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için farklı bir strateji izlemeyi düşünüyor. "Kime teklif gelirse satalım" düşüncesinden uzak durmayı planlayan Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası oynayacak Ozan Tufan dışında talibi çıkan oyuncularını kadroda tutmak için tüm şartları zorlayacak.

ASTRONOMİK RAKAMLAR GELMEDİĞİ SÜRECE...

Bu nedenle gelecek teklifler astronomik olmadığı sürece genç isimlerin takımda kalmasına yönelik her türlü hamle yapılacak. Dünya Kupası elemelerinde de yıldızı iyice parlayan Ozan'ın, yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör olarak da Emre Belözoğlu ile devam edilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
kim alır ki uzaktan 3-4 gol attı diyemi?
20 olursa byee yoksa kalsın bundan iyisi şamda kaysı
ozan pimi çekilmiş bomba gibi fener bu sezon sattı sattı satamazsa gelecek sezonun 2.yarısında anadolu takımlarına kiralar ozanı

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