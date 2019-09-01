Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Taklitlerimizden sakının

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini duyururken alevli emoji kullanmasıyla ilgili ezeli rakibine göndermede bulundu.
Fenerbahçe Kulübü her transferinde kullandığı bu emojiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Camiamız ve kamuoyuna önemli hatırlatma: Lütfen taklitlerimizden sakınınız'' ifadelerini kullandı.
İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı...
Camiamız ve kamuoyuna önemli hatırlatma: Lütfen taklitlerimizden sakınınız.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2019
Atmaca kaçtı, Kartal yakaladı
Gary Medel'den veda mesajı
Hakan, Milan'a galibiyeti getirdi
G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!
Bayern evinde ezip geçti
G.Saray'dan geçmiş olsun mesajı
Vedat Muriqi'e milli davet
Webo geri dönüyor
Trabzon'da Abdülkadir şoku!
F.Bahçe'ye transfer şoku! İmzayı attı
Rüştü'den flaş Volkan Demirel iddiası
Frey süper başladı! Kritik katkı
'F.Bahçe maçına hazırız'
Bursa'da 8 imza birden!
Okuyucu Yorumları 0 yorum