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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Jonas Wind...

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.11.2020 18:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sportif direktör Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in de listesinde yer alan ismi takıma kazandırmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Jonas Wind...

Yaz transfer döneminde yaptığı 18 takviyeyle adeta şov yapan Kanarya, ara transfer dönemi ve yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.Fenerbahçe'de arayışlar sürerken, taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri de son günlerde adı sık sık sarı-lacivertli kulüple anılan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün transferi oldu.Yönetimin, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcuyla anlaşma sağladığı ve oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro ücret ödeyeceği iddia edildi.

Öte yandan Galatasaray'ın da başarılı futbolcuyla ilgilendiği ve siyah-beyazlı takıma Mbaye Diagne'yi teklif ederek takas yoluyla transferi bitirmeye çalıştığı öne sürüldü.Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş sonrası Dorukhan Toköz transferinde de karşı karşıya gelen iki ezeli rakipten hangisinin mutlu sona ulaşacağı merak konusu olurken, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi.

ANDERSEN, BAH VE WIND GÜNDEME ALINDI

Takibe alınan isimlerin Danimarka'dan Lucas Andersen, Alexander Bah ve Jonas Wind olduğu öğrenildi. 'Yeni Ibrahimovic' olarak anılan Jonas Wind'in Galatasaray'ın da gündeminde olduğu ve teknik direktör Fatih Terim'in oyuncuyu kadroda görmek istediği öğrenildi.Emre Belözoğlu'nun elini çabuk tutarak Wind ile birlikte diğer iki oyuncuyu da takıma kazandırmak için girişimlerini hızlandıracağı bildirildi.Sarı-lacivertlilerin 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte bu 3 oyuncu için somut adımlar atması bekleniyor.

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