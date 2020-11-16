Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Jonas Wind...

Yaz transfer döneminde yaptığı 18 takviyeyle adeta şov yapan Kanarya, ara transfer dönemi ve yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.Fenerbahçe'de arayışlar sürerken, taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri de son günlerde adı sık sık sarı-lacivertli kulüple anılan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün transferi oldu.Yönetimin, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcuyla anlaşma sağladığı ve oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro ücret ödeyeceği iddia edildi.

Öte yandan Galatasaray'ın da başarılı futbolcuyla ilgilendiği ve siyah-beyazlı takıma Mbaye Diagne'yi teklif ederek takas yoluyla transferi bitirmeye çalıştığı öne sürüldü.Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş sonrası Dorukhan Toköz transferinde de karşı karşıya gelen iki ezeli rakipten hangisinin mutlu sona ulaşacağı merak konusu olurken, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi.