Fenerbahçe'den Galatasaraylı çocuk için açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyaya yansıyan bir konuyla ilgili olarak resmi siteden açıklama yaptı. Açıklamada, bugüne kadar stadı gezen diğer takım taraftarı olan çocukların da fotoğraflarına yer verildi.

Sosyal medyada Galatasaray hırkası giyen bir çocuğun, hırkasının ters giydirilmiş bir fotoğrafının yayınlanması sonucunda, bunun kulüp tarafından yaptırıldığı iddia edilirken, sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan suni gündem üzerine bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Kulübümüz tarafından gerçekleştirilen stat ve müze turuna katılan bir çocuğumuzun fotoğrafı üzerinden yanlış bir algı oluşturulmaktadır.

Uzun süredir gerçekleştirdiğimiz stat ve müze turlarında birçok takım taraftarları çocuğumuz rahatlıkla ve mutlulukta geziye katılmakta, Fenerbahçemiz ile tanışmakta, tarihimizle buluşturulmaktadır. Bugüne kadar stadımızı gezen binlerce çocuğumuz hiçbir engel ve sorunla karşılaşmadan stadımızdan mutlulukla ayrılmıştır.