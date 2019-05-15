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Fenerbahçe'den Galatasaraylı çocuk için açıklama geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.05.2019 18:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, bugün sosyal medyada Galatasaraylı bir çocuğun sarı-kırmızılı hırkasının ters giydirilmesi hakkında açıklama yaptı. Kulüp, konunun kendileriyle ilgili olmadığını belirtirken, "Bugüne kadar binlerce çocuğumuz stadımızdan mutlu ayrılmıştır. Kapılarımız bütün miniklerimize sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Galatasaraylı çocuk için açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyaya yansıyan bir konuyla ilgili olarak resmi siteden açıklama yaptı. Açıklamada, bugüne kadar stadı gezen diğer takım taraftarı olan çocukların da fotoğraflarına yer verildi.

Sosyal medyada Galatasaray hırkası giyen bir çocuğun, hırkasının ters giydirilmiş bir fotoğrafının yayınlanması sonucunda, bunun kulüp tarafından yaptırıldığı iddia edilirken, sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan suni gündem üzerine bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Kulübümüz tarafından gerçekleştirilen stat ve müze turuna katılan bir çocuğumuzun fotoğrafı üzerinden yanlış bir algı oluşturulmaktadır.

Uzun süredir gerçekleştirdiğimiz stat ve müze turlarında birçok takım taraftarları çocuğumuz rahatlıkla ve mutlulukta geziye katılmakta, Fenerbahçemiz ile tanışmakta, tarihimizle buluşturulmaktadır. Bugüne kadar stadımızı gezen binlerce çocuğumuz hiçbir engel ve sorunla karşılaşmadan stadımızdan mutlulukla ayrılmıştır.

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Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, hangi takımı tutarsa tutsun, tüm çocuklarımız bizim çok özel ve önemlidir; çocukların yer aldığı her konu ve organizasyon da en hassas noktamızdır.

Bu noktada Galatasaraylı çocuğumuzun yaşadığı söylenen 'kıyafetini ters giydirme' konusunun kulübümüz ile kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu turlarda bu tip olayların bir daha yaşanmaması için kulübümüz dışında turlarda görev alan üçüncü parti yetkili ve ilgililere de gerekli uyarılar yapılacaktır.

Kapılarımız hangi takımın taraftarı olduklarından bağımsız olarak tüm miniklerimize her zaman sonuna kadar açıktır."

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Fenerbahçe Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
fener ol kampanyasına fener adam ol kampayası başlatın koçun bebeleri
Hadi lan vizyonlu çebiş cocuga yaptıgı muameleye bak geç o ayakları utanmaz yobazlar hı hı
sanada oyle muamele yaocak ali amcan sen bekle hele sanada yedircez paralarimizi para bol bizde sen durrr
ŞİKECİ EMEK HIRSIZI HAZIMSIZLAR SİZEDE BU YAKIŞIRDI PUHAHAHA
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