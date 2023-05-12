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Fenerbahçe'den gönderilen yıldızın menajerinden açıklama geldi! 'Geri dönmek zorunda!'

12.05.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de Armindo Bruma'nın kadroya katılması dikkat çekmişti. Yabancı sınırı nedeniyle sarı - lacivertlilerin TFF tescil listesine dahil edilmemişti. Ara transfer döneminde Portekiz Ligi ekibi Braga'ya kiralanan deneyimli futbolcunun menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den gönderilen yıldızın menajerinden açıklama geldi! 'Geri dönmek zorunda!'

Spor Toto Süper Lig'de kızışan şampiyonluk yarışıyla birlikte sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Zirve çekişmesinde yer alan ekiplerden Fenerbahçe, sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmişti.

Sarı - lacivertliler, PSV'den Armindo Bruma'yı kiralayarak dikkat çekmişti. Fenerbahçe, ara transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonunu kullandığı oyuncuyu daha sonrasında Braga'ya kiralamıştı.

Portekiz ekibinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Bruma için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

"İSTANBUL'A DÖNMEK ZORUNDA"

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Braga'nın Portekizli oyuncuyu transfer edeceğine dair haberlerin çıkmasının ardından konuşan Catio Balde, "Bruma'nın transferle ilgili kaderi kendi ellerinde değil. Bruma, Fenerbahçe ile yapılan anlaşma gereği sezon sonunda İstanbul'a dönmek zorunda." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkabilen ve 1 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, Braga'da 17 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol - 4 asist kaydetti.

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