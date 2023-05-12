Fenerbahçe'den gönderilen yıldızın menajerinden açıklama geldi! 'Geri dönmek zorunda!'

Spor Toto Süper Lig'de kızışan şampiyonluk yarışıyla birlikte sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Zirve çekişmesinde yer alan ekiplerden Fenerbahçe, sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmişti.

Sarı - lacivertliler, PSV'den Armindo Bruma'yı kiralayarak dikkat çekmişti. Fenerbahçe, ara transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonunu kullandığı oyuncuyu daha sonrasında Braga'ya kiralamıştı.

Portekiz ekibinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Bruma için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

"İSTANBUL'A DÖNMEK ZORUNDA"

Braga'nın Portekizli oyuncuyu transfer edeceğine dair haberlerin çıkmasının ardından konuşan Catio Balde, "Bruma'nın transferle ilgili kaderi kendi ellerinde değil. Bruma, Fenerbahçe ile yapılan anlaşma gereği sezon sonunda İstanbul'a dönmek zorunda." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkabilen ve 1 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, Braga'da 17 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol - 4 asist kaydetti.

