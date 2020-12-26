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Fenerbahçe'den kiralık giden Allahyar Ukrayna'da şov yapıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.12.2020 16:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü yapamayan ve Ukrayna'nın Zorya takımına kiralanan Allahyar, performansıyla göz dolduruyor. Genç oyuncu, Zorya taraftarları tarafından aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe'den kiralık giden Allahyar Ukrayna'da şov yapıyor

Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya'da oynayan Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna ekibinde form grafiğini her geçen gün yukarı çekti. Sarı-lacivertlilerin Esteghlal takımınından transfer ettiği ve 'İranlı Messi' olarak lanse edilen genç oyuncu Türkiye'de beklenen sıçramayı gösterememişti.

ARALIK AYININ EN İYİSİ OLDU

Fenerbahçe'de ve kiralık olarak gittiği İstanbulspor'da beklentilerin altında kalan Allahyar, Ukrayna'da ise parlamayı başardı. Avrupa Ligi'nde Leicester City filelerini havalandıran ve ligde de gol kaydetmeyi başaran 19 yaşındaki santrfor, taraftarların oylarıyla takımda aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.

"BEKLENTİLERİN FAZLA OLDUĞUNUN FARKINA VARDIM"

Allahyar İran basınına da bir röportaj verdi ve Zorya'daki dönemini ve şu süreçte yaptıklarını anlattı. Öncelikle en iyi oyuncu seçilmesi konusuna değinen genç futbolcu "Bu seçim benim sorumluluklarımı artırdı, çünkü benden beklentilerin ne kadar fazla olduğunun farkına vardım" dedi.

"TAKIMDA ÇOK İYİ BİR ARKADAŞLIK VAR"

Zorya Luhansk'ta hocası ve arkadaşları ile ilişkilerini "Teknik direktör Viktor Skripnik benden son derece memnun. Eski hocam Winfried Schaefer gibi ilgileniyor benimle. Takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Takımda çok iyi bir arkadaşlık var, zirveye oynuyoruz" şeklinde anlatan Allahyar şöyle devam etti:

Ukrayna'da hava çok soğuk futbol oynanmıyor, o yüzden lige 1.5 aylık bir ara verildi. Ben de İstanbul'a geldim bir arkadaşımın yanında kalıyorum. Burada arkadaşımın yardımıyla günlük egzersizlerimi yapıyor, formda kalmak adına çalışıyorum. Ardından takımımın Antalya'da kampı gerçekleşecek."

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