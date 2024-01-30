Fenerbahçe'den Serdar Dursun atağı! Milli golcü ile yeniden anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma sağladı. İsmail Kartal'ın forvet rotasyonunda istediği milli oyuncu için Fatih Karagümrük ile de el sıkışıldı.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin bu ilgisinden sonra bir hayli mutlu olan Serdar Dursun, Fatih Karagümrük yönetiminden Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi. İstanbul ekibi Serdar Dursun'un bu talebini yerine getirdi.

5 AYLIK KİRALIK

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Serdar Dursun'u 5 aylığına kiralayacak. Milli golcünün performansı iyi olursa, sezon sonunda bonservisi alınıp yeni sezonda devam edilecek.





