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Fenerbahçe'den Serdar Dursun atağı! Milli golcü ile yeniden anlaşma sağlandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.01.2024 08:10 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de golcü transferinde sürpriz bir isim masaya geldi. Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan Serdar Dursun'un yeniden takıma dönmesi gündeme geldi. Milli oyuncu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler önümüzdeki günlerde bu transferi resmen açıklayacak.

Fenerbahçe'den Serdar Dursun atağı! Milli golcü ile yeniden anlaşma sağlandı
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma sağladı. İsmail Kartal'ın forvet rotasyonunda istediği milli oyuncu için Fatih Karagümrük ile de el sıkışıldı.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

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Fenerbahçe'nin bu ilgisinden sonra bir hayli mutlu olan Serdar Dursun, Fatih Karagümrük yönetiminden Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi. İstanbul ekibi Serdar Dursun'un bu talebini yerine getirdi.

5 AYLIK KİRALIK

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Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Serdar Dursun'u 5 aylığına kiralayacak. Milli golcünün performansı iyi olursa, sezon sonunda bonservisi alınıp yeni sezonda devam edilecek.

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