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Fenerbahçe'den tatsız prova! Jorge Jesus'un öğrencileri Shkupi karşısında galibiyeti getiremedi

22.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Makedonya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan FC Shkupi, Fenerbahçe ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde karşılaştı. Fenerbahçe, Jorge Jesus'la yeni sezondaki ilk müsabakasına çıktı. Karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini yeni transfer Lincoln ve Muhammed Gümüşkaya kaydetti.

Fenerbahçe'den tatsız prova! Jorge Jesus'un öğrencileri Shkupi karşısında galibiyeti getiremedi

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde ilk kez sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler sezonun ilk maçında FC Skhupi ile karşılaştı. Maç boyunca yüksek tempoda oynayan Fenerbahçe taraftarlarına umut veren bir oyun ortaya koydu.

MAÇA RAKİP TAKIM GOLLE BAŞLADI

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Shkupi yıldız golcüsü Sunday Adetunji'nin attığı golle 1-0 öne geçirdi.

3 DAKİKA SONRA SKORA EŞİTLİK GELDİ

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Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi... Yeni transfer Lincoln, Sarı-Lacivertliler'i beraberliğe taşıdı ve skor 1-1 oldu.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

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Sunday Adetunji bir kez daha sahnede ve Skhupi yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısının 47. dakikasında rakip takım skoru 2-1'e getirdi.

FENERBAHÇE DURUMU EŞİTLEDİ

Giresunspor'dan kiradan dönen Muhammed Gümüşkaya attı ve skora yeniden denge geldi. Maç 2-2 sonuçlandı.

FENERBAHÇE YENİ TRANSFERLERİYLE SAHAYA ÇIKTI

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ertuğrul, Osayi, Serdar, Lemos, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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