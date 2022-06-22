Fenerbahçe'den tatsız prova! Jorge Jesus'un öğrencileri Shkupi karşısında galibiyeti getiremedi

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde ilk kez sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler sezonun ilk maçında FC Skhupi ile karşılaştı. Maç boyunca yüksek tempoda oynayan Fenerbahçe taraftarlarına umut veren bir oyun ortaya koydu.
Shkupi yıldız golcüsü Sunday Adetunji'nin attığı golle 1-0 öne geçirdi.
Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi... Yeni transfer Lincoln, Sarı-Lacivertliler'i beraberliğe taşıdı ve skor 1-1 oldu.
Sunday Adetunji bir kez daha sahnede ve Skhupi yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısının 47. dakikasında rakip takım skoru 2-1'e getirdi.
Giresunspor'dan kiradan dönen Muhammed Gümüşkaya attı ve skora yeniden denge geldi. Maç 2-2 sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ertuğrul, Osayi, Serdar, Lemos, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha
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