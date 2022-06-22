Fenerbahçe'den tatsız prova! Jorge Jesus'un öğrencileri Shkupi karşısında galibiyeti getiremedi

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde ilk kez sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler sezonun ilk maçında FC Skhupi ile karşılaştı. Maç boyunca yüksek tempoda oynayan Fenerbahçe taraftarlarına umut veren bir oyun ortaya koydu.

MAÇA RAKİP TAKIM GOLLE BAŞLADI

Shkupi yıldız golcüsü Sunday Adetunji'nin attığı golle 1-0 öne geçirdi.

3 DAKİKA SONRA SKORA EŞİTLİK GELDİ

Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi... Yeni transfer Lincoln, Sarı-Lacivertliler'i beraberliğe taşıdı ve skor 1-1 oldu.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Sunday Adetunji bir kez daha sahnede ve Skhupi yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısının 47. dakikasında rakip takım skoru 2-1'e getirdi.

FENERBAHÇE DURUMU EŞİTLEDİ

Giresunspor'dan kiradan dönen Muhammed Gümüşkaya attı ve skora yeniden denge geldi. Maç 2-2 sonuçlandı.

FENERBAHÇE YENİ TRANSFERLERİYLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ertuğrul, Osayi, Serdar, Lemos, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha

