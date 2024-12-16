Fenerbahçe'den Türkiye Kupası için yeni karar! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu resmen açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararını görüşmek üzere Riva'da toplantı yaptı. Başkan Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile TFF'nin Riva'daki merkezinde bir araya geldi.

Kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"KASIMPAŞA KATILACAK; FENERBAHÇE SÜRE İSTEDİ"

Federasyonun girişimleri üstüne Kasımpaşa'nın kupada yer alacağını, Fenerbahçe'nin ise genel kurula aldığı karar nedeniyle düşünmek için süre istediğini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübü'müz ve Kasımpaşa Spor Kulübü'müzün Türkiye Kupası'na katılmama konusunda dilekçeleri vardı bizde. Biz de onları davet ettik. Sağ olsunlar sabah geldiler, konuştuk. Fenerbahçe'nin geçen sene genel kurulu toplayıp, aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa ise yine geçen sene de bildirim yapmıştı katılmayacaklarına dair... Bu sene de yenilemişlerdir. İkisinin durumu ayrı. Kasımpaşa Spor Kulübü'müz mağduriyetlerinin olduğunu söyledi, Türkiye Kupası'nın gelirden daha çok gider konusunda zarar verdiğini ama Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için federasyonun girişiminden dolayı olumlu cevap verdi. Kendileri Türkiye Kupası'na katılacak. Biz de onun arka planındaki rahatsızlıklarını ilgili kuruluşlarla görüşeceğiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, federasyonun yaklaşımını da olumlu bulduklarını söylemesine rağmen kurumsal aldıkları kararları yönetim kuruluyla ve genel kuruldaki yetkililerle görüşüp, süre istediler. İnanıyorum ki bu gelişmelerin sonunda onların da futbolun marka değerini göz önünde bulundurup, olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur" ifadelerini kullandı.

"GELİRDEN RAHATSIZLAR"

Türkiye Kupası'nda mücadele eden kulüplerin gelirlerden rahatsız olduğunu bunu çözmek için hem yayıncı kuruluş hem de kulüplerle bir araya geleceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun sorunlarını ancak kulüplerle istişare ederek, ortak noktayı bularak çözmemiz gerekiyor. Kulüpler, Türkiye Kupası'ndaki gelirlerden rahatsız. Onları da yayıncı kuruluşla görüşüp, çözüm üretmek için bir araya gelmek gerekiyorsa yine kulüplerimizle, yayıncı kuruluşla bir araya gelip, sorunu temelden çözmenin çalışmalarını yapacağız. Şu anki durum bu" diye konuştu.