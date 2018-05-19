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Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oldu!

BASKETBOL HABERLERİ  | 19.05.2018 00:09 | Son Güncelleme

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Real Madrid, CSKA Moskova'yı 92-83 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.

Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oldu!

EuroLeague Final Four'unda Real Madrid, CSKA Moskova'yı 92-83 mağlup etti ve finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un finaldeki rakibi İspanyol ekibi Real Madrid oldu. Final maçı Pazar günü TSİ 21:00'da oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid cska moskova Fenerbahçe Doğuş

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