Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oldu!

EuroLeague Final Four'unda Real Madrid, CSKA Moskova'yı 92-83 mağlup etti ve finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un finaldeki rakibi İspanyol ekibi Real Madrid oldu. Final maçı Pazar günü TSİ 21:00'da oynanacak.
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