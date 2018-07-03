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Fenerbahçe Doğuş'un yıldızı Wanamaker Boston Celtics'te

NBA HABERLERİ  | 03.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

NBA ekibi Boston Celtics, Fenerbahçe Doğuş'tan skorer basketbolcu Wanamaker'ı transfer etti.

Fenerbahçe Doğuş'un yıldızı Wanamaker Boston Celtics'te

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, geçen sezon Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Brad Wanamaker'ı kadrosuna kattı.

Boston Celtics Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Wanamaker ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmenin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Wanamaker'ın 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Son 7 yıldır Avrupa'da oynayan Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildiği geçen sezon, maç başına 11,3 sayı, 3,8 asist, 2,7 ribauntluk performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
boston celtics Fenerbahçe Doğuş Wanamaker

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