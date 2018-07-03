Fenerbahçe Doğuş'un yıldızı Wanamaker Boston Celtics'te

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, geçen sezon Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Brad Wanamaker'ı kadrosuna kattı.
Boston Celtics Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Wanamaker ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmenin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Wanamaker'ın 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Son 7 yıldır Avrupa'da oynayan Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildiği geçen sezon, maç başına 11,3 sayı, 3,8 asist, 2,7 ribauntluk performans sergiledi.
G.Saray'a transferde büyük şok
Cocu: Transferde doğru kararları vermek istiyoruz!
Beşiktaş Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı!
Quaresma'ya Çin'den yıllık 9 milyon Euro teklif!
Galatasaray Trezeguet ve Kasımpaşa ile anlaşma sağladı!
Volkan Demirel Ali Koç ile görüşme yapacak!
Juventus, Ronaldo'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüştü!
Dev transferin bedeli ortaya çıktı
Karabükspor Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı
Ahmet Dursun Tokatspor yönetim kuruluna seçildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum