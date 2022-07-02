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Fenerbahçe doludizgin devam ediyor! Partizan'ı 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler rakiplerine korku salıyor

02.07.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi. Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, Sırbistan temsilcisini mağlup edip moral depolamak istiyordu. Avusturya kampı öncesi İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0, Katar ekibi Al Shamal'ı ise 4-2 ile geçmişti. Partizan'ı 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler yoluna son sürat devam etti.

Fenerbahçe doludizgin devam ediyor! Partizan'ı 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler rakiplerine korku salıyor

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarını sürdürüyor. İlk 3 hazırlık maçından bir beraberlik ve iki galibiyet çıkaran Kanarya, dördüncü provasını Sırbistan ekibi Partizan ile yaptı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi taraftarlarına umut dağıttı.

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇINDA İLK 11'LER

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Fenerbahçe:Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia.

Partizan:Stevanovic, Markovic, Filipovic, Urosevic, Sehovic, Fejsa, Natcho, Anrade, Holender, Menig, Gomes.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Maçın 2. dakikasında Enner Valencia, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Rakip kalecinin oyunu başlatırken yaptığı hatayı iyi değerlendiren tecrübeli futbolcu topu kaptı ve topu boş filelere gönderdi.

İSTANBUL’DA BIRAKILAN 8 İSİM DİKKAT ÇEKTİ

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Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde yürüttüğü yeni sezon hazırlıklarının ikinci aşaması için dün Avusturya’ya gitti. İlk yurt dışı kampını bu ülkede yapacak olan Fenerbahçe kafilesinde 28 oyuncu yer aldı. İstanbul’da bırakılan 8 isim ise dikkat çekti. Serdar Aziz, Miguel Crespo, Marcel Tisserand, Luis Gustavo, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Max Meyer ve Arda Okan Kurtulan, Avusturya’ya götürülmedi. Bu oyunculardan Serdar, Crespo, Tisserand, Meyer ve Lemos’un sakatlıkları olduğu öğrenildi.

GUSTAVO, CAULKER, ARDA KURTULAN...

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Hazırlık maçlarında bekleneni veremeyen Gustavo’nun ise kadroda düşünülmediği için İstanbul’da bırakıldığı kaydedildi. Caulker ve Arda Kurtulan da Jesus tarafından yeterli bulunmadı. Kadroda altyapıdan Furkan Onur Akyüz (16), Yiğit Efe Demir (17), Uğur Kaan Yıldız (19 ve İsak Vural (16) da yer aldı.


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