Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor.
Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.
Edin Dzeko'nun Roma ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
(DHA)
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