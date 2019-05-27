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Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den Avrupa futbolunu sarsacak bir hamle geldi. Roma forması giyen Boşnak forvet Edin Dzeko'nun Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor.

Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

Edin Dzeko'nun Roma ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

(DHA)

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Fenerbahçe edin dzeko roma

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