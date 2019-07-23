SPOR

Fenerbahçe Eljif Elmas transferini resmen açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2019 00:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın yeni durağı İtalya oldu. Sarı Lacivertli ekip, genç orta saha Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Eljif Elmas transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas’ın transferi konusunda İtalya’nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif’e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.

Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Yolun açık olsun Eljif Elmas."

eljif elmas

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyorBöyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor
'F.Bahçe tarihine geçmek istiyorum''F.Bahçe tarihine geçmek istiyorum'
Vedat Muriqi F.Bahçe'ye yetmedi!Vedat Muriqi F.Bahçe'ye yetmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Eljif Elmas napoli

En Çok Okunan Haberler

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Falcao için resmi açıklama! G.Saray...

Falcao için resmi açıklama! G.Saray...

Vedat Muriqi F.Bahçe'ye yetmedi!

Vedat Muriqi F.Bahçe'ye yetmedi!

Menajeri açıkladı! Eljif tarihe geçecek

Menajeri açıkladı! Eljif tarihe geçecek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

F.Bahçe'nin yeni forması basına sızdı

F.Bahçe'nin yeni forması basına sızdı

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Eljif Elmas transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Eljif Elmas'ı resmen açıkladı!

Vedat Muriqi, Murat Sağlam ve Tolga Ciğerci Wolfsburg maçını değerlendirdi

'F.Bahçe tarihine geçmek istiyorum'

Fenerbahçe 1 - 1 Wolfsburg (Hazırlık maçı)

Vedat Muriqi F.Bahçe'ye yetmedi!

George Gardi: Eljif Elmas yarın Napoli ile sözleşme imzalayacak

Menajeri açıkladı! Eljif tarihe geçecek

Fenerbahçe'ye Jailson için sürpriz teklif

Fenerbahçe'de ayrılık! Sürpriz teklif

Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı

F.Bahçe, Avusturya'da ilk antremanını yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.