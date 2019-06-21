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Fenerbahçe Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe transferde flaş bir hamleye imza attı. Demir Grup Sivasspor forması giyen Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Sivasspor ile görüşmelere başlayarak transferi resmileştirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı!

Transfer çalışmalarının sürdüğü sarı lacivertli takımda hareketlü günler yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı.

Bu gelişmenin ardından iki kulüp de anlaşırsa transferin resmiyet kazanması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu Sivasspor formasıyla bu sezon 32 maçta 7 gol, 7 asist kaydetti.

Fenerbahçe daha önce genç oyuncu Murat Sağlam'ı transfer ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Emre Kılınç Demir Grup Sivasspor

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yazık olmuş Emre'ye. Bir veya 2 maçta 10-15 dakika oynar, yedek kulübesine mahkum olur. Sonrada unutulur gider..
Hayırlı olsun. iyi transfer
bosa transfer hem Fener Oynatmaz Hemde Fenerde Oynuymz ornek cok bize Disli adamlar lazim.bunlar is gormez biz ismi olck yter prformans degil
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