Fenerbahçe Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı!

Transfer çalışmalarının sürdüğü sarı lacivertli takımda hareketlü günler yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı.
Bu gelişmenin ardından iki kulüp de anlaşırsa transferin resmiyet kazanması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu Sivasspor formasıyla bu sezon 32 maçta 7 gol, 7 asist kaydetti.
Fenerbahçe daha önce genç oyuncu Murat Sağlam'ı transfer ettiğini açıklamıştı.
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