SPOR

Fenerbahçe Erick Green'i kadrosuna kattı!

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 24.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Tyler Ennis'in boşluğunu doldurdu. Son dakika bilgisine göre; kaval kemiğini kırarak uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Tyler Ennis'in yerine Fenerbahçe, Erick Green'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Erick Green'i kadrosuna kattı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague takımlarından Fenerbahçe, ayağı kırılan Tyler Ennis'in yerini bir başka isimle takviye etti.

Sarı-Lacivertli erkek basketbol takımı, Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Erick Green de bu transferi doğruladı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'de oynayacağım için heyecanlıyım' ifadelerini kullandı.

Son olarak İspanya'da Valencia Basket forması giyen 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapıyor.

er

PARTNERAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınızAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınız
Darüşşafaka Tekfen 77 - 72 Bahçeşehir Koleji (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)Darüşşafaka Tekfen 77 - 72 Bahçeşehir Koleji (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)
Fenerbahçe Tyler Ennis'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptıFenerbahçe Tyler Ennis'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Erick Green

En Çok Okunan Haberler

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Fenerbahçe'den Dirar ve Aatif kararı

Fenerbahçe'den Dirar ve Aatif kararı

Johan Derksen: Cocu dönmek zorunda kalabilir

Johan Derksen: Cocu dönmek zorunda kalabilir

Beşiktaş'ta tam 4 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta tam 4 isimle yollar ayrılıyor

Sinan Gümüş'ün sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor

Sinan Gümüş'ün sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor

Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Erick Green'i kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Erick Green'i kadrosuna kattı!

Darüşşafaka Tekfen 77 - 72 Bahçeşehir Koleji (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)

Darüşşafaka Tekfen 77 - 72 Bahçeşehir Koleji (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)

Fenerbahçe Tyler Ennis'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Fenerbahçe Tyler Ennis'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Arel Üniversitesi Büyükçekmece 69 - 98 Fenerbahçe

Arel Üniversitesi Büyükçekmece 69 - 98 Fenerbahçe

Banvit 62 - 86 Anadolu Efes

Banvit 62 - 86 Anadolu Efes

Fenerbahçeli Tyler Ennis'in ayağı kırıldı!

Fenerbahçeli Tyler Ennis'in ayağı kırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.