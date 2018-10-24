Fenerbahçe Erick Green'i kadrosuna kattı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague takımlarından Fenerbahçe, ayağı kırılan Tyler Ennis'in yerini bir başka isimle takviye etti.
Sarı-Lacivertli erkek basketbol takımı, Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Erick Green de bu transferi doğruladı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'de oynayacağım için heyecanlıyım' ifadelerini kullandı.
Son olarak İspanya'da Valencia Basket forması giyen 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapıyor.
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