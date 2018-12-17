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Fenerbahçe - Erzurumspor maçında Soner Ergen tribünden düştü!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.12.2018 22:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabaka esnasında sarı-lacivertli taraftar Soner Ergen tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Fenerbahçe - Erzurumspor maçında Soner Ergen tribünden düştü!

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor müsabakasının başlarında sarı-lacivertli taraftar Soner Ergen Maraton tribününden merdiven boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı.

Tribünlerin ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri olaya müdahale ederken, Ergen stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Fenerbahçe’nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada kan ihtiyacının bulunduğu belirtildi ve taraftarlar hastaneye kan vermeye davet edildi.

Soner Ergen'in sağlık durumu ile ilgili belirsizlik sürüyor.

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Fenerbahçe Soner Ergen

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