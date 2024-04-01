Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Düzcespor'a destek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor’un Şıralık Tesisleri’ni ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcular ile bir araya gelen Özlü, burada yaptığı konuşmada, Çarşamba günü Menemen Spor’la oynanacak maçı izleyeceğini söyledi. Düzcespor ile ilgili yapılabilecekleri istişare etmek maksadıyla Fenerbahçe’nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım’ı Düzce’ye davet ettiğini ifade eden Özlü, “Aziz Bey benim eski bir dostumdur. Davet ettim, Düzce’ye geldi. Bir akşam iftar yemeğinde beraber olduk. Aziz Bey'le konuştuk, tartıştık. Yemeğin akabinde Düzce’nin valisi, Düzce’nin Başsavcısı, Düzce’nin Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü hep beraber bir değerleme toplantısı yaptık. Hepimiz arkanızdayız. Para sıkıntımız olmayacak. Bunu böyle bilin” dedi. Futbolculardan son kalan 5 maçtan galibiyetle ayrılmalarını isteyen Özlü, başarılar diledi.

“SADECE BU YIL 20 MİLYON LİRAYA YAKIN KAYNAK SAĞLADIM”

Ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, sadece bu yıl Düzcespor’a nakit kaynak sağlamak için, rica ettiği iş adamlarından yaklaşık 20 milyon lira kaynak sağladığını ifade eden Özlü, “Düzcespor’un daha iyi olması için, elimden gelen bütün gayreti sarf ettiğimin ve imkânları sağladığımın şahidi kayyum heyetidir” dedi.

Fenerbahçe’nin efsane Başkanı Aziz Yıldırım’ın katılımı ile yaptıkları toplantının detaylarını da paylaşan Özlü, şunları söyledi: “Sayın Valimiz, Başsavcımız, Emniyet Müdürümüz, jandarma komutanımızın da olduğu dar kapsamlı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda bazı iş adamları da vardı. Aziz Yıldırım ‘Arkadaşlar bu işi sadece Faruk Özlü’ye bırakmayın. Bu işin çözümü, şehrin bütün unsurları ile bu takıma sahip çıkmasından geçiyor. Düzce’ye karşı benim bir zafiyetim var’ dedi ve dolar bazlı bir rakam telaffuz ederek yardım yapacağını söyledi. İki işadamı daha yardım yapacağını söyledi. O akşam 250 bin dolarlık bir bütçe çıktı. Düzcespor’un önümüzdeki dönemde başarılı olması için gereken mali kaynak oluşturulmuş oldu.”







