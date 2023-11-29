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Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının VAR hakemlerine büyük şok!

29.11.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasındaki VAR konuşmaları ortaya çıkmıştı. Fatih Karagümrük lehine verilmeyen penaltı, karşılaşmanın önüne geçerken, MHK'dan flaş bir hamle geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe - Karagümrük karşılaşmasını yöneten hakem Arda Kardeşler ve VAR'da yer alan Hüseyin Göçek'in verdiği kararlar mücadeleye damga vurmuş ve sosyal medyada gündem konusu olmuştu.

DEVRE ARASINA KADAR GÖREV YOK

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MHK'nın Fenerbahçe-Karagümrük maçı VAR Hakemi Hüseyin Göçek ve AVAR Hakemi Bülent Birincioğlu’nu devre arasına kadar dinlendirmeyi düşündüğü iddiası ortaya atıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar birçok yorumda bulundu.

İŞTE SÖZ KONUSU KONUŞMA

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Hüseyin Göçek: Arda, bir dakika oyunu başlatma.

Arda Kardeşler: Ne oldu?

Hüseyin Göçek: Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık.

Arda Kardeşler: Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok.

Hüseyin Göçek: Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak.

Arda Kardeşler: Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim.

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