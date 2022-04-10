Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle! Fenerbahçe Galatasaray derbi maçını canlı veren yabancı kanallar hangileridir?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Süper Lig’de bu hafta Fenerbahçe Galatasaray derbi maçının heyecanı yaşanacak. Yeni sezonda ligde istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Büyük derbiyi canlı veren kanallar ve yabancı kanallar son hızla araştırılıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ MAÇINI CANLI VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİDİR?

Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasını ülkemizde beIN Sports HD 1 kanalından canlı ve şifreli yayınlanacaktır. Bunu dışında Süper Lig'in yurtdışında yayınları da vardır. Avrupa maçlarını yayınlayan CBC Sport da bu yurtdışı kanallarından biridir.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNİ CANLI VEREN YABANCI KANALLAR