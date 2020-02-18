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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.02.2020 18:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıkladı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı!

Fenerbahçe, 23 Şubat Pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını duyurdu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı.

Sarı - lacivertliler, en ucuz bileti 80 liradan öğrenci bileti olarak ayarlarken, misafir takım biletleri ise 200 lira olarak belirlendi.

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin biletlerinin 160 TL - 950 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçemiz ile Galatasaray arasında 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor.

Biletler;

19.02.2020 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine (1 adet),

20.02.2020 tarihinde FB kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine ( 1 adet bilet),

21.02.2020 tarihi itibarıyla da genel satışa açılacaktır.

19.02.2020 tarihinde Öğrenci biletleri sadece stadyum passolig gişelerinden saat 11.00'da satılacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak olup, bilet satış saati 11.00 itibariyle satışa sunulacaktır. Belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 80,00 TL

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 160,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 215,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST H BLOK: 240,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 270,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 290,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 375,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 475,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 550,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 660,00 TL

MARATON ALT E BLOK: 850,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 950,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 200,00TL

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
biletleri ucuz tutmuşlar stat dolsun diye... dolun dolun acı dolu bir maç sizi bekliyor bu sene Allahın izniyle tarihe tanıklık edeceksiniz bu kez direklerde hakemlerde balınız da büyüleriniz de kurtaramayacak inşallah!!!
maça gitmek zengin işi oldu artık Ali koçta para var olmiyan ne yapsın!??????
o paraya 10 gün ekmek alırım daha iyi
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