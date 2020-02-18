Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı!

Fenerbahçe, 23 Şubat Pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını duyurdu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı.

Sarı - lacivertliler, en ucuz bileti 80 liradan öğrenci bileti olarak ayarlarken, misafir takım biletleri ise 200 lira olarak belirlendi.

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin biletlerinin 160 TL - 950 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçemiz ile Galatasaray arasında 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor.

Biletler;

19.02.2020 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine (1 adet),

20.02.2020 tarihinde FB kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine ( 1 adet bilet),

21.02.2020 tarihi itibarıyla da genel satışa açılacaktır.

19.02.2020 tarihinde Öğrenci biletleri sadece stadyum passolig gişelerinden saat 11.00'da satılacaktır.