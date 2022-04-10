Fenerbahçe Galatasaray maçını radyodan dinle! FB GS derbisini veren canlı radyo yayınları hangileridir?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu.

Derbiyi televizyondan izleme olanağı olmayan futbolseverler, bu dev derbinin canlı radyo yayınını araştırmaya başladı. Fenerbahçe Galatasaray maçını radyodan dinleme yollarına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

FB GS DERBİSİNİ VEREN CANLI RADYO YAYINI

Merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray maçını radyodan dinleme yollarını futbolseverler araştırmaya başladı. Uzun bir süredir beklenen FB GS maçı canlı radyo yayını, maçı televizyondan izleme olanağı olmayanların araştırdığı konuların başında geliyor. Süper Lig’in 23. haftasında soluk kesecek Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım devam ediyor. Saat 20:30’da başlayacak mücadele, beIN Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI RADYODAN CANLI DİNLE

Fenerbahçe ve ezeli rakibi Galatasaray, Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan 2022 Pazar akşamı saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

