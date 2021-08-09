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Fenerbahçe - Giresunspor maçı ilk 11'leri belli oldu

09.08.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe ile Giresunspor yeni sezon öncesi kozlarını paylaşacak. Vitor Pereira'nın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 9 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de D-Smart'ta canlı yayınlanacak.

Mücadele, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Pelkas, Zajc, Mesut Özil, Serdar Dursun

GİRESUNSPOR: Okan, Hüsamettin, Douglas, Alexis Perez, Zeki Yavru, Esat, Flavio, Joey, Nalepa, Serginho, Balde.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Giresunspor
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