Fenerbahçe - Giresunspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe ile Giresunspor yeni sezon öncesi kozlarını paylaşacak. Vitor Pereira'nın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.
Giresunspor - Fenerbahçe maçı 9 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de D-Smart'ta canlı yayınlanacak.
Mücadele, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.
FENERBAHÇE: Altay, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Pelkas, Zajc, Mesut Özil, Serdar Dursun
GİRESUNSPOR: Okan, Hüsamettin, Douglas, Alexis Perez, Zeki Yavru, Esat, Flavio, Joey, Nalepa, Serginho, Balde.
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