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Fenerbahçe göndermek istedi, evrakları yetişmeyince takımda kaldı! Sosyal medya hesabından taraftara seslendi: Size her şeyi anlatacağım...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2025 08:25
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Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Napoli ile anlaştığı ancak evrakları yetişmemesi üzerine takımda kalan Allan Saint-Maximin gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe göndermek istedi, evrakları yetişmeyince takımda kaldı! Sosyal medya hesabından taraftara seslendi: Size her şeyi anlatacağım...
Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transfer evraklar yetişmeyince rafa kalkarken yaşanan bu durum sonrası Maximin Sarı-Lacivertliler'de kalmıştı.

TARAFTARDAN DESTEK

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Fenerbahçe taraftarı, Maximin'e sosyal medyada destek verdi ve takımın en önemli futbolcularından biri olduğunu yazdı. Taraftarlara sabaha karşı yaptığı paylaşımla cevap veren Maximin şu ifadeleri kullandı:

"YAKINDA HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM"

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"Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim, çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. Bir şeyi bilin ve bunlar sadece kelimeler değil! Ben de sizi seviyorum.

Son zamanlarda her şeyin kolay olduğunu söylemek yalan olur. Anlamadığım birçok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış biçimi, söylenenler veya babamın hastalığı ve diğer şeyler... Yakında her şeyi size açıklayacağım, "Bir yalan, gerçek hala ayakkabılarını giyerken dünyanın yarısını dolaşabilir.

Saha dışında ne olursa olsun, sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri gibi gördüğünüz için teşekkür ederim."

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