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Fenerbahçe Göztepe maçının hakemi Yasin Kol kimdir? Yasin Kol nereli ve kaç yaşında?

16.04.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Göztepe maçının hakemi Yasin Kol, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. hafta karşılaşması öncesi merak konusu oldu. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Peki Fenerbahçe Göztepe maçının hakemi Yasin Kol kimdir? Yasin Kol nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Göztepe maçının hakemi Yasin Kol kimdir? Yasin Kol nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe Göztepe maçının hakemi Yasin Kol heyecanla beklenen maç öncesi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, bugün Ülker Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Peki Fenerbahçe Göztepe maçının hakemi Yasin Kol kimdir? Yasin Kol nereli ve kaç yaşında? Hakeme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aaralık 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Yasin Kol, Trabzon Bölgesi hakemlerindendir. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk defa 2019 yılının mayıs ayında Süper Lig'dee 4. hakem olarak görev almıştır.

YASİN KOL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

34 yaşındaki hakem Yasin Kol, Trabzonludur. Yasin Kol, 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe
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