Fenerbahçe hazırlıklarını bitirdi! Tolga Ciğerci takımla beraber çalıştı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.