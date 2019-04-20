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Fenerbahçe hazırlıklarını bitirdi! Tolga Ciğerci takımla beraber çalıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.04.2019 15:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de sezon başından beri sakatlığı süren Tolga Ciğerci yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışırken, sarı-lacivertliler Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı A. Alanyaspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bitirdi.

Fenerbahçe'de sürpriz

Tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Tolga Ciğerci, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Tolga Ciğerci, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Tolga, antrenmanın ikinci bölümünde ise çalışmalarını kendine ayrılan özel program dahilinde sürdürdü.

Tolga, antrenmanın ikinci bölümünde ise çalışmalarını kendine ayrılan özel program dahilinde sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla A. Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla A. Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
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