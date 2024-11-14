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Fenerbahçe ile adı anılıyordu... Al-Nassr'dan Talisca'nın geleceğiyle ilgili açıklama! Teklif aldı mı?

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.11.2024 17:42
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Suudi Arabistan'dan ayrılacağına dair haberler her geçen gün daha da fazla gündeme gelen Anderson Talisca için Suudi Arabistan basınından bir açıklama yapıldı. Al-Nassr yetkilileri, Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe ile adı anılıyordu... Al-Nassr'dan Talisca'nın geleceğiyle ilgili açıklama! Teklif aldı mı?

Suudi Arabistan'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan ve adı kış transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için Suudi Arabistan basınından bir açıklama yapıldı.

TEKLİF GELDİ Mİ?

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Suudi Arabistan'da yayımlanan Al-Youm gazetesinin haberine göre, Al-Nassr yetkilileri Anderson Talisca ile ilgili olarak, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncu için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı ve Talisca, takımın bir parçası olarak kalmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

"KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILMAYACAK"

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Öte yandan haberin devamında Anderson Talisca'nın kış trnasfer döneminde takımdan ayrılmayacağı belirtildi.

TALISCA'NIN RAKAMLARI

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30 yaşındaki Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maçta sahaya çıktı ve 8 gol atmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, 2016-2018 yılları arasında ise Beşiktaş'ta kiralık olarak oynamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca fenerbahçe
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