Fenerbahçe ile anılan teknik adam Roger Schmidt PSV'de

Hollanda ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Schmidt, yeni görevine önümüzdeki sezondan itibaren başlayacak. PSV Futbol Direktörü John De Jong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Roger, bizim her zaman menajerlik adına listemizin ilk sırasındaydı. Onun takımımıza katıldığını bildirmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.
PSV Eindhoven’ın yeni teknik direktörü Roger Schmidt, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin ilk günden son güne kadar gizli bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Alman teknik adam, “Kulübe bir ilgi duyduğum aşikârdı ama futbol felsefeleri konusunda bir bilgim yoktu. Toon Gerbrands ve John de Jong ile yapılan görüşmelerde, bu takımın çalışma şeklini net bir biçimde gördüm. Bu görüşmeler sonunda aynı vizyona ve misyona sahip olduğumuzu fark ettim. Sözleşmenin üzerine kalemi koyana kadar görüşmeler konusunda hiçbir bilgi dışarıya sızmadı. Bu konu, bence bu kulüpteki insanların birbiriyle nasıl ilişki kurduğunu gösteriyor. Benim için güven, başarı için en önemli unsur” ifadelerini kullandı.
(DHA)
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