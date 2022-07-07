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Fenerbahçe İnstagram hesabı kapatıldı mı, neden kapatıldı? Fenerbahçe İnstagram hesabı erişim sorunu giderildi mi?

07.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe İnstagram hesabına bugün öğle saatlerinde erişim sağlanamadı. Sayfaya tıklayan İnstagram kullanıcıları "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor." uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Fenerbahçe İnstagram hesabı kapatıldı mı, neden kapatıldı? Fenerbahçe İnstagram hesabı erişim sorunu giderildi mi? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe İnstagram hesabı kapatıldı mı, neden kapatıldı? Fenerbahçe İnstagram hesabı erişim sorunu giderildi mi?

Fenerbahçe İnstagram hesabı ile ilgili flaş gelişme sonrası detaylar merak konusu oldu. Fenerbahçe taraftarları arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki Fenerbahçe İnstagram hesabı kapatıldı mı, neden kapatıldı? Fenerbahçe İnstagram hesabı erişim sorunu giderildi mi? Ayrıntılar haberimizde...

FENERBAHÇE İNSTAGRAM HESABI KAPATILDI MI?

Fenerbahçe İnstagram hesabında sorun yaşandı. 7 Temmuz 2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren sayfaya erişim sağlanamadı.

Fenerbahçe İnstagram hesabı kapatıldı mı?

FENERBAHÇE İNSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Fenerbahçe Instagram hesabına giren vatandaşlar "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor. Tıkladığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir. Instagram'a geri dön." yazısıyla karşı karşıya kaldı.

FENERBAHÇE İNSTAGRAM HESABI ERİŞİM SORUNU GİDERİLDİ Mİ?

Fenerbahçe Instagram hesabına bir süre erişim sağlanamadı. Yaklaşık 1 saatlik erişim probleminin ardından hesap yeniden açıldı.

FB

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