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Fenerbahçe istediğini aldı! midtjylland karşısında son bölümde yıkıldı ama... Danimarka'dan turla döndü!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.01.2025 00:54
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, tur için Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düşmesine rağmen skoru çevirmeyi başarsa da son bölümde kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve adını play-off'lara yazdırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe istediğini aldı! midtjylland karşısında son bölümde yıkıldı ama... Danimarka'dan turla döndü!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk oldu. Tur için sahaya çıkan sarı-lacivertliler, son bölümde kalesinde gördüğü gole rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.

TUR BİLETİNİ YİNE DE KAPTIK

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Portekizli hakem Godinho'nun yönettiği karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe, 39. dakikada En-Nesyri ve 47. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle tur biletini kaptı. Danimarka ekibi ise 27. dakikada Ousmane Diao ve 86. dakikada Andreasen'in golleriyle sahadan 1 puana razı oldu.

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

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Avrupa Ligi'nde çıktığı son üç deplasman maçında da gol atan Youssef En-Nesyri, Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarındaki en uzun serisini yakaladı.

EDIN DZEKO'DAN HEM GOL HEM ASİST

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İlk golün asistini yapan ve ikinci golün sahibi olan Edin Dzeko, Avrupa kupalarının grup veya lig aşamalarında Eylül 2022'den bu yana ilk kez bir maçta hem gol atıp hem de asist yapmayı başardı.

İSMAİL YÜKSEK 8 MAÇ SONRA & MERT HAKAN KIRIKLA...

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Fenerbahçe’nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 8 maç sonra bir maça 11’de başladı. Son olarak Avrupa Ligi’nde Bilbao ile iç sahada oynanan karşılaşmaya 11’de başlayan İsmail Yüksek, Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Lyon ve Kasımpaşa maçlarında sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Milli orta saha Başakşehir FK maçında ise kadrosuna olmasına rağmen forma giymemişti.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş da 2 aylık aranın ardından ilk 11’de forma buldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak 23 Kasım 2024’te Kayserispor ile oynanan mücadeleye 11’de başlamıştı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
FC Midtjylland FC Midtjylland
2 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Edin Dzeko fenerbahçe Youssef En-Nesyri
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