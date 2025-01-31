Fenerbahçe istediğini aldı! midtjylland karşısında son bölümde yıkıldı ama... Danimarka'dan turla döndü!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk oldu. Tur için sahaya çıkan sarı-lacivertliler, son bölümde kalesinde gördüğü gole rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.

TUR BİLETİNİ YİNE DE KAPTIK

Portekizli hakem Godinho'nun yönettiği karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe, 39. dakikada En-Nesyri ve 47. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle tur biletini kaptı. Danimarka ekibi ise 27. dakikada Ousmane Diao ve 86. dakikada Andreasen'in golleriyle sahadan 1 puana razı oldu.

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Avrupa Ligi'nde çıktığı son üç deplasman maçında da gol atan Youssef En-Nesyri, Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarındaki en uzun serisini yakaladı.

EDIN DZEKO'DAN HEM GOL HEM ASİST

İlk golün asistini yapan ve ikinci golün sahibi olan Edin Dzeko, Avrupa kupalarının grup veya lig aşamalarında Eylül 2022'den bu yana ilk kez bir maçta hem gol atıp hem de asist yapmayı başardı.

İSMAİL YÜKSEK 8 MAÇ SONRA & MERT HAKAN KIRIKLA...

Fenerbahçe’nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 8 maç sonra bir maça 11’de başladı. Son olarak Avrupa Ligi’nde Bilbao ile iç sahada oynanan karşılaşmaya 11’de başlayan İsmail Yüksek, Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Lyon ve Kasımpaşa maçlarında sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Milli orta saha Başakşehir FK maçında ise kadrosuna olmasına rağmen forma giymemişti.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş da 2 aylık aranın ardından ilk 11’de forma buldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak 23 Kasım 2024’te Kayserispor ile oynanan mücadeleye 11’de başlamıştı.