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Fenerbahçe Kadıköy'den Maltepe'ye mi taşınıyor? 80 bin kişilik stat iddiası gündem oldu

Fenerbahçe'de Chobani Stadyumu'nun kapasitesini 64 bine yükseltme planı sürerken, Maltepe'de 80 bin kişilik yeni stat yapılması seçeneğinin de değerlendirildiği öne sürüldü. Öte yandan Kadıköy'den ayrılma ihtimali, sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yarattı.

Fenerbahçe Kadıköy'den Maltepe'ye mi taşınıyor? 80 bin kişilik stat iddiası gündem oldu
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de stat projesine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Kadıköy'deki mevcut stadın büyütülmesi seçeneğinin yanı sıra Maltepe'de daha yüksek kapasiteli yeni bir stat inşa edilmesinin de değerlendirildiği öne sürülürken, henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığı belirtildi.

KADIKÖY'DEKİ STAT İÇİN 64 BİN KİŞİLİK PLAN

Fenerbahçe Kadıköy den Maltepe ye mi taşınıyor? 80 bin kişilik stat iddiası gündem oldu 1

Fenerbahçe, iç saha karşılaşmalarını 47 bin 911 seyirci kapasiteli Chobani Stadyumu'nda oynuyor. Kulüp yönetimi, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada stadın kapasitesini 64 bine çıkaracak yenileme projesinin tamamlandığını duyurmuştu.

Söz konusu proje için yaklaşık 50 milyon avroluk bir bütçe öngörülüyor. Plan kapsamında stada 52 yeni loca eklenmesi ve kapasite artışının yanı sıra kulübün maç günü gelirlerinin de yükseltilmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesi durumunda yıllık 25 milyon avro civarında ek gelir elde edilebileceği hesaplanıyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN İNŞAAT TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kadıköy den Maltepe ye mi taşınıyor? 80 bin kişilik stat iddiası gündem oldu 2

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda stat projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini açıklamıştı. Yıldırım, görüşmenin ardından çalışmaların başlatılması yönünde talimat verildiğini ve projenin Ankara'da imza aşamasında olduğunu ifade etmişti.

İnşaatın başlangıcıyla ilgili beklentisini de paylaşan Yıldırım, “Öyle zannediyorum kasım ayında inşaat dışarıdan başlar” sözlerini kullanmıştı.

MALTEPE'DE 80 BİN KİŞİLİK STAT İDDİASI

Fenerbahçe Kadıköy den Maltepe ye mi taşınıyor? 80 bin kişilik stat iddiası gündem oldu 3

Gündeme gelen iddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, Maltepe'de 80 bin seyirci kapasiteli yeni bir stat inşa edilmesi seçeneğini de masaya yatırdı. Bu alternatifte daha yüksek kapasite sayesinde bilet, kombine ve loca satışlarıyla maç günü gelirlerinde yüzde 60 ila 70 arasında artış sağlanabileceği öne sürüldü.

Bununla birlikte, Kadıköy'deki stadın büyütülmesi ile Maltepe'de yeni bir stat yapılması seçenekleri arasında henüz nihai bir tercihin yapılmadığı aktarıldı.

GELİRLERDE BÜYÜK BİR ARTIŞ OLABİLİR

Fenerbahçe Kadıköy den Maltepe ye mi taşınıyor? 80 bin kişilik stat iddiası gündem oldu 4

Patronlar Dünyası'nda çıkan bir habere göre; Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan yeni bir stadyum projesi başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu tarafından gündeme alındı...

Maltepe ilçesine yaptırılması düşünülen yeni stat, 80 bin seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin en büyüğü olacak. Eğer bu yol seçilirse, artan seyirci sayısına paralel olarak Fenerbahçe’nin bilet, kombine, loca satışları ve maç günü hasılat gelirleri yüzde 60-70 civarında artacak.

Her iki proje ile ilgili değerlendirmelerini sürdüren başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin hangisini tercih edeceği sarı lacivertli camiada cevabı en çok merak edilen soru oldu.

TARAFTARLARDAN KADIKÖY TEPKİSİ

Fenerbahçe Kadıköy den Maltepe ye mi taşınıyor? 80 bin kişilik stat iddiası gündem oldu 5

Fenerbahçe Kadıköy den Maltepe ye mi taşınıyor? 80 bin kişilik stat iddiası gündem oldu 6

Fenerbahçe Kadıköy den Maltepe ye mi taşınıyor? 80 bin kişilik stat iddiası gündem oldu 7

Maltepe seçeneğinin gündeme gelmesi, sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada tepkilerini dile getirmesine neden oldu. Taraftarların bir bölümü, Fenerbahçe'nin Kadıköy ile özdeşleştiğini belirterek mevcut bölgeden ayrılma ihtimaline karşı çıktı.

Stat projesinin hangi yönde ilerleyeceği merak edilirken, iddiaya göre Aziz Yıldırım'ın kulüp içerisindeki isimlerle yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai kararın şekillenmesi bekleniyor. Şu aşamada Maltepe'de yeni stat yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

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Aziz Yıldırım Kadıköy Maltepe stadyum fenerbahçe Chobani
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