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Milli takımdan F.Bahçe'ye geliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den antrenör ekibine Alper Boğuşlu hamlesi! Kaleci antrenörü Murat Öztürk ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Fenerbahçe, A Milli Takım kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile görüşüyor. Taraflar prensipte anlaştı ve Boğuşlu'nun yakın zamanda Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. Alper Boğuşlu daha önce Trabzonspor'da da görev yapmıştı.

Milli takımdan F.Bahçe'ye geliyor!

A Milli Takım'da kaleci departmanının başında bulunan Alper Boğuşlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Sarı-Lacivertli takım ve Boğuşlu arasında görüşmeler devam ediyor. Taraflar prensipte anlaştı ve yakın zamanda transfer resmiyete dönüşecek.

Kısa süre önce Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın esi yardımcıları ve kaleci antrenörü Murat Öztürk ile yollar ayrılmıştı. Öztürk'ün yerine geçici olarak U21 takım kaleci antrenörü Erdem Bali görev yapıyordu.

Alper Boğuşlu, daha önce Trabzonspor'da uzun süre Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı.

Alper Boğuşlu kimdir?

1962 Trabzon Akçaabat doğumlu olan Alper Boğuşlu Trabzonspor alt yapısında futbola başladı. 5 sezon boyunca Trabzonspor forması giydi ve 2 şampiyonluk kadrosunda yer aldı. Ayrıca Göztepe, Kayserispor ve Kocaelispor formaları giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra kaleci antrenörlüğü yapan Alper Boğuşlu uzun yıllar Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Tolga Zengin ve Onur Kıvrak gibi kalecilerin yetişmesinde büyük paya sahip. Fatih Terim'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Milli Takım kaleci departmanının başına getirildi. O dönemden buyana Milli Takım'larda görev yapıyor.

(Fanatik)

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