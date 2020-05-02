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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’dan Türk Kızılay’ına bağış

BURSA HABERLERİ  | 02.05.2020 14:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Başarılı File Bekçisi Altay Bayındır, Türk Kızılay’ın merhamet eline gıda kolisi bağışıyla destek verdi.Türk Kızılay Bursa Şubesi, dünyayı saran Covit-19 salgını ile mücadele kapsamında yardım çalışmalarına devam ederken, içinde bulunduğumuz ramazan ayının feyz ve bereketini paylaşmak isteyen hayırseverlerin destekleri artarak devam ediyor.

Fenerbahçeli Başarılı File Bekçisi Altay Bayındır, Türk Kızılay’ın merhamet eline gıda kolisi bağışıyla destek verdi.
Türk Kızılay Bursa Şubesi, dünyayı saran Covit-19 salgını ile mücadele kapsamında yardım çalışmalarına devam ederken, içinde bulunduğumuz ramazan ayının feyz ve bereketini paylaşmak isteyen hayırseverlerin destekleri artarak devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Türk Kızılay Bursa Şubesi’ne gıda kolisi desteği veren Bursasporlu Yıldız Selçuk Şahin’in ardından bir destekte Fenerbahçeli genç yıldız Altay Bayındır’dan geldi. Genç kaleci, Türk Kızılay Bursa Şubesi’ne ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda kolileri bağışladı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kurdukları köprüyü destekleri ile sağlamlaştıran, iyilik hareketlerine destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın zirve yaptığı bu günlerde ramazan ayında hayırseverlerin desteklerinin artarak devam ettiğini belirten Davut Gürkan, ramazan ayının feyz ve bereketinden aldıkları ilham ve hayırseverlerin desteklerinden aldıkları güç ile çalışmalarını aralıksız sürdürerek Bursa’nın her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini belirtti.

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