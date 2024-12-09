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Fenerbahçe katılmayacağını açıklamıştı! Benzer bir karar Kasımpaşa'dan da geldi... Türkiye Kupası'ndan çekildiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.12.2024 13:05
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'nın da bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağı duyuruldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe katılmayacağını açıklamıştı! Benzer bir karar Kasımpaşa'dan da geldi... Türkiye Kupası'ndan çekildiler

Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'dan da benzer bir karar geldi.

İstanbul ekibi 2024/25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kasımpaşa'nın bu sezon kupada yer almayacağı belirtildi.

Federasyonun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa A.Ş., 2024/25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/25 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ek olarak bu durumla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurullarının gerekli değerlendirmeleri yapacağı kaydedildi.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE EŞLEŞMİŞTİ

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Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta 4. tur maçları tamamlandı ve 5. turun kuraları çekildi. Yapılan kura çekiminin ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile eşleşti. Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama kararı alması sonrası Gençlerbirliği bir üst tura yükselecek.

Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa son dakika fenerbahçe
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