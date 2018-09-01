Fenerbahçe - Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı yayını)

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig 4. haftasında bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya gelecekler. Ligde 45. kez karşılaşacağı rakibi Kayserispor karşısında Fenerbahçe'nin tek hedefi güzel futbol ve galibiyet. Taraftarlarına kendini affettirmek isteyen Fenerbahçe, Kayserispor galibiyeti ile düzlüğe çıkmak istiyor. Fenerbahçe'de transferin son günü epey hareketli geçti. Önce Jailson'a imza attıran Fenerbahçe, ilerleyen saatlerde Tolga Ciğerci ile anlaştı. Akşam saatlerinde Yassine Benzia ile sözleşme imzaladı. Bu futbolcuların maçta yer alıp almayacağı merak konusu. Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel ilk onbirleri haberimizde. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Kayserispor internet yayını var mı? İşte detaylar...
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Osman Gökhan Bilir'in yapacağı maçın 4. hakemi Mustafa Öğretmenoğlu. Saat 19.15'te başlayacak Fenerbahçe - Kayserispor maçı BeIN Sports 1 kanalından ve internet yayını olarak ise BeIN Connect - Digitürk Play'den canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 45. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 44 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de Fenerbahçe 5-0 kazandı.
Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 4 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip geldi.
Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 4 müsabakada taraftarlar toplam 22 gol izledi.
İSTANBUL'DAKİ FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇLARI
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertliler 16, sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'da son iki lig maçı 3-3'lük skorlarla tamamlanırken, Fenerbahçe'nin toplam 56 golüne, Kayserispor 24 golle yanıt verdi.
Kayserispor, ligde şimdiye dek Fenerbahçe karşısında İstanbul'daki iki galibiyetini 1997-1998 sezonunda 2-1, 2008-2009'da da 4-1'lik skorlarla aldı.
Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇLARINDAKİ TARİHİ SKORLAR
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER
Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechoue'nun sakatlıkları bulunuyor. Konuk ekip Kayserispor'daysa sakat ya da cezalı bir oyuncu yok.
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani.
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Bıyık, Sakıb Aytaç, Rotman, Deniz Türüç, Chery, Mensah, Umut Bulut, Varela
Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!
Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi
Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!
Orkan Çınar, Adana Demirspor'da
Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası
Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti
Nuri Şahin'in yeni takımı Werder Bremen oldu
Burak Yılmaz, Trabzonspor - Galatasaray maçında forma giyemeyecek!
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor
Avrupa'da iki bomba transfer birden!
Okuyucu Yorumları 0 yorum