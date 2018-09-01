SPOR

Fenerbahçe - Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı yayını)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.09.2018 08:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Kayserispor'u Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bugün ağırlayacak. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, Kayserispor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Kayserispor internet yayını var mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı yayını)

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig 4. haftasında bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya gelecekler. Ligde 45. kez karşılaşacağı rakibi Kayserispor karşısında Fenerbahçe'nin tek hedefi güzel futbol ve galibiyet. Taraftarlarına kendini affettirmek isteyen Fenerbahçe, Kayserispor galibiyeti ile düzlüğe çıkmak istiyor. Fenerbahçe'de transferin son günü epey hareketli geçti. Önce Jailson'a imza attıran Fenerbahçe, ilerleyen saatlerde Tolga Ciğerci ile anlaştı. Akşam saatlerinde Yassine Benzia ile sözleşme imzaladı. Bu futbolcuların maçta yer alıp almayacağı merak konusu. Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel ilk onbirleri haberimizde. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Kayserispor internet yayını var mı? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Osman Gökhan Bilir'in yapacağı maçın 4. hakemi Mustafa Öğretmenoğlu. Saat 19.15'te başlayacak Fenerbahçe - Kayserispor maçı BeIN Sports 1 kanalından ve internet yayını olarak ise BeIN Connect - Digitürk Play'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR 45. MAÇI

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 45. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 44 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de Fenerbahçe 5-0 kazandı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 4 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip geldi.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 4 müsabakada taraftarlar toplam 22 gol izledi.

İSTANBUL'DAKİ FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇLARI

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertliler 16, sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'da son iki lig maçı 3-3'lük skorlarla tamamlanırken, Fenerbahçe'nin toplam 56 golüne, Kayserispor 24 golle yanıt verdi.

Kayserispor, ligde şimdiye dek Fenerbahçe karşısında İstanbul'daki iki galibiyetini 1997-1998 sezonunda 2-1, 2008-2009'da da 4-1'lik skorlarla aldı.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇLARINDAKİ TARİHİ SKORLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechoue'nun sakatlıkları bulunuyor. Konuk ekip Kayserispor'daysa sakat ya da cezalı bir oyuncu yok.

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani.

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Bıyık, Sakıb Aytaç, Rotman, Deniz Türüç, Chery, Mensah, Umut Bulut, Varela

PARTNERArşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...Arşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 1 Atiker Konyaspor (Maç özeti)Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 1 Atiker Konyaspor (Maç özeti)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a cezaProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe - kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izle bein sports

En Çok Okunan Haberler

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Fenerbahçe Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı

Burak Yılmaz Trabzonspor'da kalacağını açıkladı!

Burak Yılmaz Trabzonspor'da kalacağını açıkladı!

Galatasaray Ömer Bayram'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray Ömer Bayram'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!

Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (TS - GS maçı BeIN Sports canlı yayını)

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (TS - GS maçı BeIN Sports canlı yayını)

Fenerbahçe - Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı yayını)

Fenerbahçe - Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı yayını)

Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 1 Atiker Konyaspor (Maç özeti)

Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 1 Atiker Konyaspor (Maç özeti)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza

Trabzonspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek

Trabzonspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.