Fenerbahçe - Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı yayını)

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig 4. haftasında bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya gelecekler. Ligde 45. kez karşılaşacağı rakibi Kayserispor karşısında Fenerbahçe'nin tek hedefi güzel futbol ve galibiyet. Taraftarlarına kendini affettirmek isteyen Fenerbahçe, Kayserispor galibiyeti ile düzlüğe çıkmak istiyor. Fenerbahçe'de transferin son günü epey hareketli geçti. Önce Jailson'a imza attıran Fenerbahçe, ilerleyen saatlerde Tolga Ciğerci ile anlaştı. Akşam saatlerinde Yassine Benzia ile sözleşme imzaladı. Bu futbolcuların maçta yer alıp almayacağı merak konusu. Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel ilk onbirleri haberimizde. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Kayserispor internet yayını var mı? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Osman Gökhan Bilir'in yapacağı maçın 4. hakemi Mustafa Öğretmenoğlu. Saat 19.15'te başlayacak Fenerbahçe - Kayserispor maçı BeIN Sports 1 kanalından ve internet yayını olarak ise BeIN Connect - Digitürk Play'den canlı olarak yayınlanacak.