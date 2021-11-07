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Fenerbahçe Kayserispor maçı geniş özeti! Fenerbahçe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

07.11.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe Kayserispor maçı heyecanı yaşandı. Sarı lacivertli takım Trabzonspor’un galip geldiği haftada 3 puan almak için sahada mücadele verdi. Peki Fenerbahçe Kayseri maçı kaç kaç bitti? İşte Fenerbahçe Kayserispor maçı geniş özeti...

Fenerbahçe Kayserispor maçı geniş özeti! Fenerbahçe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Futbolseverler, Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe Kayserispor maçını heyecanla takip etti. Fenerbahçe, Trabzonspor’un galip geldiği haftada 3 puan almak için sahadaydı. Maç sonrası ayrıntılar merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Kayseri maçı kaç kaç bitti?

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe ve Kayserispor'un karşı karşıya gelecekleri müsabaka 7 Kasım 2021 Pazar günü oynandı. Karşılaşma saat 19:00’da başladı ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlendi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan heyecanlı mücadele 2-2 sona erdi.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

  1. dakikada Thiam'ın savunma arkası pasına hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve savunmacı Min-jae'nin anlaşmazlığından faydalanarak topla buluştu. Meşin yuvarlağı ayağından açan Gavranovic'in dar açıdan şutunda top yan filelerde kaldı.

  2. dakikada Emrah Başsan'ın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

  3. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 33. dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın şutunda top direkten oyun alanına geldi.

  4. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Hücum yönünün sağından Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top aşarak kale direğinin içine çarptı. Atağında devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Kolovetsios boş kaleye topu gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

  1. dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun'un ceza alanına gelen ortaya yatarak yaptığı kafa vuruşu sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı.

  2. dakikada Thiam'ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Kemen, son çizgiye inip pasını ceza sahası içi sağ tarafındaki Emrah'a aktardı. Emrah'ın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra kale ağzına gönderdiği topa müsait pozisyondaki Gavranovic'in dokunuşu filelerle buluştu. 0-2

  3. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden yaptığı plase vuruş üst direkten oyun alanına döndü.

  4. dakikada Berisha'nın ceza alanı dışı hafif sol çaprazı kaleye yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikten meşin yuvarlak üst direkten döndü.

  5. dakikada hızlı çıkan Kayserispor'da sol kanattaki Mustafa Pektemek, pasını rakip yarı sahada bulunan Kemen'e aktardı. Bu oyuncunun bir süre top sürdükten sonra ceza alanında kaleci karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Berke topun sahibi oldu.

  6. dakikada Pelkas pasını ceza sahasındaki Serdar'a verdi. Bu oyuncu da bekletmeden yay içinde müsait durumdaki Zajc ile meşin yuvarlağı buluşturdu. Zajc'un sağ köşeye plase vuruşu ağlara gitti. 1-2

90+7. dakikada ceza sahasında Ramazan'ın Berisha'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır, VAR'da izledikten sonra penaltı olarak değerlendirdi.

90+9. dakikada beyaz noktaya gelen Mesut Özil, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 2-2


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor
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