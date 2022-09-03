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Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç nerede oynanacak?

03.09.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya mücadele edecek. Maçı seyretmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe - Kayserispor maçının detaylarını arama motorlarında sorguluyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç nerede oynanacak? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç nerede oynanacak?

Fenerbahçe - Kayserispor heyecanlı mücadelesi için son saatlere girildi. Fenerbahçe - Kayserispor tarih, saat ve canlı yayın bilgileri maç öncesinde merak edildi. Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kozlarını paylaşacak olan Fenerbahç ile Kayserispor mücadelesi hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

Fenerbahçe

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi akşamı 21.45’te oynanacak.

Sezon sonunda birçok takımın makyaja ihtiyacı olacak. Başakşehir'in de makyaja ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin makyaja değil estetik olmaya ihtiyacı var.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

tv maç

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK, HAKEMLER KİM?

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Maçın hakemleri ise; Ali Palabıyık Süleyman Özay ve Erdem Bayık.

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