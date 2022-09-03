Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç nerede oynanacak?

Fenerbahçe - Kayserispor heyecanlı mücadelesi için son saatlere girildi. Fenerbahçe - Kayserispor tarih, saat ve canlı yayın bilgileri maç öncesinde merak edildi. Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kozlarını paylaşacak olan Fenerbahç ile Kayserispor mücadelesi hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi akşamı 21.45’te oynanacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK, HAKEMLER KİM?

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Maçın hakemleri ise; Ali Palabıyık Süleyman Özay ve Erdem Bayık.



