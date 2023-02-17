Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programı belli oldu!

Fenerbahçe - Konyaspor maçı, fanatiklerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçı tarihiyle birlikte Giresunspor - Kayserispor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçının tarihi ve saati de belli oldu. Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programı belli oldu! Peki Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat saat 19.00'da oynanacak. Giresunspor - Kayserispor maçı da aynı gün ve aynı saatte başlayacak.

Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı 26 Şubat saat 16.00'da, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ise yine aynı gün 19.00'da başlayacak.

İşte Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programı





