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Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB Konya maçı canlı yayını)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.05.2018 09:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Konyaspor'u Süper Lig 34. haftasında konuk ediyor. Sezonun son maçında Fenerbahçe, taraftarı önüne son kez çıkacak ve şampiyonluk için galip gelip rakiplerinden gelen sonucu bekleyecek. Fenerbahçe, 20. şampiyonluğa erişecebilecek mi? Taraftarı, Fenerbahçe'yi Konya maçında yalnız bırakmayıp stadı dolduracak ve diğer maçların sonucunu heyecanla bekleyecek. Peki Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Konyaspor maçı muhtemel onbirleri...

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB Konya maçı canlı yayını)

Süper Lig, 2017-2018 sezonu son haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sezona kötü başlayan Fenerbahçe, ilerleyen haftalarda toparlayıp şampiyonluğa ortak olmuştu. Şimdi son haftada Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek diğer maçlardan gelecek sonucu bekleyecek. Taraftarın, sezonun son karşılaşmasında, bu kritik maçında Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayıp stadı hınca hınç dolduracağı düşünülüyor. Peki Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçın canlı yayın linki...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Atiker Konyaspor. Şampiyonluk hesaplarının averajla belirlenme ihtimali olan son haftada Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek rakiplerinden gelecek puan kayıpları haberlerini bekleyecek. Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe - Konyaspor maçı BeIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Bu maçı isterseniz BeIN Connect üyeliği ile satın alarak izleyebilirsiniz.

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ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelelerinin ardından Galatasaray'ın 72, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 69 puanının bulunduğu ligde şampiyon 34. haftada belirlenecek. Son haftaya lider giren Galatasaray, Göztepe maçından en az 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray'ın yenilmesi halinde ise Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir puan kaybederse şampiyon yine Galatasaray olacak.

Galatasaray'ın mağlubiyeti, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde şampiyon genel averajla Fenerbahçe olacak.

Lider Galatasaray'ın yenilmesi, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluğa 3'lü averajla Medipol Başakşehir ulaşacak. Galatasaray'ın mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ve Medipol Başakşehir'in 3 puan kazanması halinde şampiyon ikili averajla Medipol Başakşehir olacak.

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR'UN 34. KARŞILAŞMASI

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 33 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 4 randevuda elde etti. Fenerbahçe'nin toplam 92 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 37 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 16 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 15 maçı kazandı, sadece geçen sezon 3-2'lik skorla mağlup oldu. İstanbul'da Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.

TAKIMLARDAKİ SON DURUMLAR

Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde Nabil Dirar ve Martin Skrtel sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Konyaspor'da ise cezalı Serkan Kırıntılı'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Petar Filipovic forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Alper, Aatıf, Giuliano, Soldado

Konyaspor: Emrullah, Skubic, Ali, Selim, Ferhat, Ömer Ali, Moke, Jonsson, Milosevic, Fofana, Eto'o


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