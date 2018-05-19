Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB Konya maçı canlı yayını)

Süper Lig, 2017-2018 sezonu son haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sezona kötü başlayan Fenerbahçe, ilerleyen haftalarda toparlayıp şampiyonluğa ortak olmuştu. Şimdi son haftada Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek diğer maçlardan gelecek sonucu bekleyecek. Taraftarın, sezonun son karşılaşmasında, bu kritik maçında Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayıp stadı hınca hınç dolduracağı düşünülüyor. Peki Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçın canlı yayın linki...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Atiker Konyaspor. Şampiyonluk hesaplarının averajla belirlenme ihtimali olan son haftada Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek rakiplerinden gelecek puan kayıpları haberlerini bekleyecek. Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe - Konyaspor maçı BeIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Bu maçı isterseniz BeIN Connect üyeliği ile satın alarak izleyebilirsiniz.