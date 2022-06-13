Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini açıkladı

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique transferi konusunda Portekiz kulübü Santa Clara ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

"Bilgilendirme

Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BONSERVİSİ 3,5 MİLYON EURO

23 yaşındaki 10 numarayı kampa yetiştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la yaptığı bonservis pazarlığında istediği indirimi aldı ve 3,5 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağlandı.

700 BİN EURODAN 4 YILLIK İMZA

Fenerbahçe'nin, oyuncu ile senelik 700 bin euroya el sıkıştığı ortaya çıktı. Yapılan sözleşme 4 yıllık olacak ve Lincoln, toplamda 2.8 milyon Euro kazanacak.

Brezilyalı oyuncu, hem Jorge Jesus ile çalışmayı hem de Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediği için sarı-lacivertlilere 'Tamam' dedi.

Bu arada Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıkan Lincoln Henrique'nin eşi paylaşım yaptı.

PORTO İSTEDİ, FENERBAHÇE KAPTI

23 yaşındaki orta sahayı Porto da transfer etmek istiyordu ancak tercihi Fenerbahçe'den yana oldu.

Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Santa Clara formasıyla 44 maça çıktı ve 7 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos olan futbolcu, 7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Gremio takımının altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, 2015 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

2017 yılında Süper Lig ekiplerinden Rizespor'a kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2018/2019 sezonunu America-MG'de kiralık olarak geçirdi. 2019/2020 sezonunda Santa Clara'ya gönderilen 1.78 boyundaki 10 numara, geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 7 gol ve 10 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.



