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Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da şok gelişme! Portekizli yıldız Bruno Fernandes İstanbul'a gelemiyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.10.2024 17:40
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Manchester United UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Porto ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Mücadelede kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Portekizli yıldız Bruno Fernandes, İngiliz devinin Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçta cezalı duruma düştüğü için İstanbul'da takımıyla birlikte sahada yer alamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'nin rakiplerinden Manchester United, Porto karşısında 2-0 öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın sonlarını doğru sarı - lacivertlileri yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşandı.

GALİBİYETİ UNUTTU

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Crystal Palace beraberliğinin ardından Tottenham'a sahasında 3-0 yenilen Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başladı.

İlk maçında Twente ile Old Trafford'da berabere kalan United, ikinci maçında 2-0 öne geçtiği Porto deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

SON MAÇI OLABİLİR

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Öte yandan, Manchester United'ın başında 3. sezonunu geçiren Erik ten Hag ile ipler kopma noktasına geldi.

Manchester Evening News'in haberine göre Hollandalı teknik adam, Aston Villa karşısında alınacak sonuca göre görevinden alınabilir.

ten Hag'ın Kadıköy'deki maçta takımının başında olup olmayacağının Aston Villa maçına bağlı olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

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Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Porto ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 32. dakikasında ilk sarı kartını gören Bruno Fernandes, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu kırmızı kart, Fernandes'in cezalı duruma düşmesine ve bir sonraki Avrupa maçında sahada yer alamamasına yol açtı. İngiliz ekibi, yıldız oyuncusunun yokluğunda Fenerbahçe karşısına çıkacak.

SON İKİ MAÇINDA İKİ KIRMIZI KART

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Manchester United formasıyla daha önce çıktığı 242 maçta hiç kırmızı kart görmeyen Bruno Fernandes, son iki maçında kırmızı kart gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United avrupa ligi fenerbahçe
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