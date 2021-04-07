SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Malatya deplasmanında galibiyet peşinde

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında galibiyet peşinde

07.04.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek zirve yolunda puan kaybı yaşamamak istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında galibiyet peşinde

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu deplasmanda oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi. 4 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Mart 2018'de 2-0'lık skorla ilk kez gittiği deplasmanda galibiyet almış, daha sonrasında ise kazanamamıştı.

FENERBAHÇE'DEN 11 GALİBİYET

Fenerbahçe, 11 galibiyetle bu sezon en fazla dış saha maçı kazanırken, en son 2010-2011 sezonunda 12 deplasman galibiyeti almıştı. Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 10 deplasman maçını kazanırken, Yeni Malatyaspor sahasında açılış golünü yediği 10 karşılaşmadan 10 puan topladı.

TUFAN'DAN MALATYASPOR'A 3 GOL

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın kariyerinde en çok gol attığı ikinci takım Yeni Malatyaspor oldu. Tufan, Süper Lig kariyerinde Yeni Malatyaspor'a 3 gol atarken, 5 golle en fazla golü Beşiktaş ağlarına kaydetmişti.

MALATYA'DA 8 POZİTİF VAKA

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan koronavirüs vakalarında pozitif olanlar negatife dönüp antrenmanlarda yer alırken, Yeni Malatyaspor'da pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi. 6 futbolcu ve 2 çalışanın testi pozitif olan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de 11 maçtır kazanamıyor ve 32 puanla 17. sırada yer alıyor.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar, takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında bulunan Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak olan Gaziantep maçında görev alamayacak.
Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 19.00'da oynanacak olan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacakken, müsabakada dördüncü hakem olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
F.Bahçe'de son dakika Ömer Faruk gelişmesi!F.Bahçe'de son dakika Ömer Faruk gelişmesi!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.