Fenerbahçe, Malatya deplasmanında galibiyet peşinde

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu deplasmanda oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi. 4 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Mart 2018'de 2-0'lık skorla ilk kez gittiği deplasmanda galibiyet almış, daha sonrasında ise kazanamamıştı.

FENERBAHÇE'DEN 11 GALİBİYET

Fenerbahçe, 11 galibiyetle bu sezon en fazla dış saha maçı kazanırken, en son 2010-2011 sezonunda 12 deplasman galibiyeti almıştı. Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 10 deplasman maçını kazanırken, Yeni Malatyaspor sahasında açılış golünü yediği 10 karşılaşmadan 10 puan topladı.

TUFAN'DAN MALATYASPOR'A 3 GOL

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın kariyerinde en çok gol attığı ikinci takım Yeni Malatyaspor oldu. Tufan, Süper Lig kariyerinde Yeni Malatyaspor'a 3 gol atarken, 5 golle en fazla golü Beşiktaş ağlarına kaydetmişti.

MALATYA'DA 8 POZİTİF VAKA

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan koronavirüs vakalarında pozitif olanlar negatife dönüp antrenmanlarda yer alırken, Yeni Malatyaspor'da pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi. 6 futbolcu ve 2 çalışanın testi pozitif olan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de 11 maçtır kazanamıyor ve 32 puanla 17. sırada yer alıyor.