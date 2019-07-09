SPOR

Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.07.2019 22:39 | Son Güncelleme

İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, maaşının bir kısmını ödemek koşuluyla Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor

İngiltere'nin önde gelen spor kanallarından birinde yayınlanan transfer programında Mesut Özil-Fenerbahçe konusuna değinildi.

Yapılan yorumlarda Arsenal'in maaş bütçesinde indirime gitmeye çalıştığı, Petr Cech ve Aaron Ramsey gibi oyuncularla bu nedenle yollarını ayırdığı söylenirken, Mesut'un da takımın en çok para kazanan oyuncusu olduğu vurgulandı.

MESUT VE EMERY'NİN ARASI BOZUK

Londra ekibinde teknik direktör Unai Emery ile arasının bozuk olduğu da vurgulanırken, transferin gerçekleşmesi için Arsenal'in Mesut Özil'in maaşının belli bir bölümünü ödemesi gerektiği ifade edildi.

Son olarak Fenerbahçe ile Arsenal arasında henüz resmi temas olmadığı açıklanırken, temsilciler aracılğıyla transfer konusunda nabız yoklandığı belirtildi.

Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol kaydedip, 3 asist yaptı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüFenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Altay Bayındır: Bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemezAltay Bayındır: Bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe mesut ozil

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Mustafa Cengiz, transferi açıkladı

Mustafa Cengiz, transferi açıkladı

Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi

Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi

Ever Banega için şok paylaşım

Ever Banega için şok paylaşım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Altay Bayındır: Bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez

Altay Bayındır: Bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez

Eljif Elmas, Napoli yolunda

İtalyanlar açıkladı! Eljif Elmas adım adım Avrupa devine gidiyor

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi için Rizespor'a göndereceği oyuncular belli oldu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

F.Bahçe'den gece yarısı transferi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.