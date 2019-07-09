Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor

İngiltere'nin önde gelen spor kanallarından birinde yayınlanan transfer programında Mesut Özil-Fenerbahçe konusuna değinildi.

Yapılan yorumlarda Arsenal'in maaş bütçesinde indirime gitmeye çalıştığı, Petr Cech ve Aaron Ramsey gibi oyuncularla bu nedenle yollarını ayırdığı söylenirken, Mesut'un da takımın en çok para kazanan oyuncusu olduğu vurgulandı.

MESUT VE EMERY'NİN ARASI BOZUK

Londra ekibinde teknik direktör Unai Emery ile arasının bozuk olduğu da vurgulanırken, transferin gerçekleşmesi için Arsenal'in Mesut Özil'in maaşının belli bir bölümünü ödemesi gerektiği ifade edildi.

Son olarak Fenerbahçe ile Arsenal arasında henüz resmi temas olmadığı açıklanırken, temsilciler aracılğıyla transfer konusunda nabız yoklandığı belirtildi.

Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol kaydedip, 3 asist yaptı.

