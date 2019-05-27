Fenerbahçe'nin Adriano ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'tan ayrılan Adriano ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Adriano Correia‘yı transfer etmek için görüşmelere başladı.

Adriano'nun yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme istediği belirtildi.

Adriano için Brezilya ekibi Sao Paulo'nun da nabız yokladığı belirtildi.

