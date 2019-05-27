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Fenerbahçe'nin Adriano ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlılardan ayrılan Adriano için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin, Adriano için transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Adriano ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'tan ayrılan Adriano ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Adriano Correia‘yı transfer etmek için görüşmelere başladı.

Adriano'nun yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme istediği belirtildi.

Adriano için Brezilya ekibi Sao Paulo'nun da nabız yokladığı belirtildi.

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Fenerbahçe Beşiktaş adriano

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