Fenerbahçe'nin Christian Zapata ile anlaştığı iddia edildi

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe dışında Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kolombiyalı savunma oyuncusuyla Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı öğrenildi.

Ajansspor’un elde ettiği bilgiye göre, Fenerbahçe, Milan’la sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Cristian Zapata ile yüksek oranda anlaşma sağladı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Cristian Zapata’nın menajerinin hafta içerisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile bu sezon 10 lig maçına çıkan Kolombiyalı futbolcu henüz gol veya asist üretemedi.

