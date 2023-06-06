Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler takımdan ayrılıyor mu? Dubai'de yapılan görüşme netleşti...

Fenerbahçe'de Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Sarı-lacivertli takımdan 2 yıl içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun transferi için Newcastle United ön plana çıktı.

BARCELONA, REAL MADRID DERKEN...

Arda Güler transferini yakından takip eden Barcelona ve Real Madrid medyada yer alırken, Newcastle United perde arkasından bu transferi bitirmeye kararlı. Girişimlerini hızlandıran İngiliz devi, Arda'yı takıma kazandırmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de bu sezon 34 maçta sahaya çıkan Arda Güler'in sözleşmesi sarı-lacivertli kulüpte devam ediyor. 1 yıl daha takımda kalmaya sıcak bakan Arda Güler, yapılacak teklife göre takımdan ayrılabilir...



