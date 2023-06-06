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Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler takımdan ayrılıyor mu? Dubai'de yapılan görüşme netleşti...

06.06.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği Arda Güler'e yapılan teklifler ortaya çıktı. En ciddi talibi Newcastle United olarak görülen Arda Güler için geçtiğimiz ay Dubai'de bir görüşme yapıldığı ve şartların ciddi ciddi sorulduğu öğrenildi

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler takımdan ayrılıyor mu? Dubai'de yapılan görüşme netleşti...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Sarı-lacivertli takımdan 2 yıl içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun transferi için Newcastle United ön plana çıktı.

BARCELONA, REAL MADRID DERKEN...

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Arda Güler transferini yakından takip eden Barcelona ve Real Madrid medyada yer alırken, Newcastle United perde arkasından bu transferi bitirmeye kararlı. Girişimlerini hızlandıran İngiliz devi, Arda'yı takıma kazandırmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

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Fenerbahçe'de bu sezon 34 maçta sahaya çıkan Arda Güler'in sözleşmesi sarı-lacivertli kulüpte devam ediyor. 1 yıl daha takımda kalmaya sıcak bakan Arda Güler, yapılacak teklife göre takımdan ayrılabilir...


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