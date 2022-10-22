Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Hull City'i farka taşıdı! 4 gollü galibiyet...

İngiltere Championship'in 17. haftasında Rotherham United, Hull City'i konuk etti. Aesseal New York Stadyumu'nda oynanan müsabaka Hull City'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Jacob Greaves, 52. dakikada Cyrus Christie, 59. dakikada Ryan Longman ve 85. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Cyrus Christie'nin golünde asisti yapan isim Dimitris Pelkas oldu.

Hull City, bu sonuçla birlikte birlikte üst üste ikinci kez kazanarak 20 puana yükseldi. Rotherham ise 21 puanda kaldı.

Gelecek hafta Hull, Blackburn'ü ağırlayacak. Rotherham ise Coventry deplasmanına gidecek.

