SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Hull City'i farka taşıdı! 4 gollü galibiyet...

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Hull City'i farka taşıdı! 4 gollü galibiyet...

22.10.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship'te 17. hafta mücadelesinde Hull City, Rotherham United deplasmanına çıktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Aesseal New York Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Hull City'de sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Pelkas maçta asist yaparken, Ozan Tufan ağları sarstı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Hull City'i farka taşıdı! 4 gollü galibiyet...

İngiltere Championship'in 17. haftasında Rotherham United, Hull City'i konuk etti. Aesseal New York Stadyumu'nda oynanan müsabaka Hull City'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Jacob Greaves, 52. dakikada Cyrus Christie, 59. dakikada Ryan Longman ve 85. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Cyrus Christie'nin golünde asisti yapan isim Dimitris Pelkas oldu.

FfrxYK5WAAAO4pm

Hull City, bu sonuçla birlikte birlikte üst üste ikinci kez kazanarak 20 puana yükseldi. Rotherham ise 21 puanda kaldı.

Gelecek hafta Hull, Blackburn'ü ağırlayacak. Rotherham ise Coventry deplasmanına gidecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altay Bayındır'a sürpriz! O pankartta neler yazdı?Altay Bayındır'a sürpriz! O pankartta neler yazdı?
Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!
Wanda Nara'nın seks kaseti ortaya çıktı! Icardi ayrılığı sonrası video internete sızdırıldı...Wanda Nara'nın seks kaseti ortaya çıktı! Icardi ayrılığı sonrası video internete sızdırıldı...
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ozan Tufan dimitris pelkas fenerbahçe hull city sezon iyet

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...

Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de tepki! 'Bunu nasıl söyler?'

Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de tepki! 'Bunu nasıl söyler?'

Ve G.Saray'dan Ronaldo açıklaması geldi!

Ve G.Saray'dan Ronaldo açıklaması geldi!

Her şey 47 saniyede oldu! G.Saray bin pişman

Her şey 47 saniyede oldu! G.Saray bin pişman

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.