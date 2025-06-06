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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Turan'ın yerine geldi!

Eyüpspor, Arda Turan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Selçuk Şahin ile anlaşmaya vardı. Eflatun-sarılılar'ın başkanı Murat Özkaya geçtiğimiz günlerde teknik direktör Selçuk Şahin ile bir araya gelerek şartları görüşmüş ve ikili prensip de anlaşmıştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Turan'ın yerine geldi!
Burak Kavuncu

Teknik direktör Arda Turan'ın Ukrayna devi Shaktar Donetsk ile anlaşmasının ardından, Eyüpspor tenik adam arayışına girdi. Eflatun-sarılılar, Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına vardı.

EYÜPSPOR'DAN SELÇUK ŞAHİN AÇIKLAMASI

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İstanbul ekibinin resmi sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk Şahin’in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya teşekkür ederiz. Selçuk Şahin, milli takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır" denildi.

İLK HOCALIK DENEYİMİ

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Futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibe geçen Selçuk Şahin, 2020 yılında Fenerbahçe'de Futbol Koordinatörü olarak göreve başladı. Ardından bir sene sonra Başakşehir futbol kulünde teknik direktör Emre Belezoğlu'nun yanında yardımcı antrenör olarak çalışan Şahin, son olarak da 2023 yılından beri Türkiye A milli takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın yardımcılığını üstleniyor. Eyüpspor, Selçuk Şahin'in teknik direktörlük kariyerindeki ilk takım olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Selçuk Şahin
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